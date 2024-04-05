Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии заявили, что Кисида выступит в конгрессе с речью о неуверенности и усталости США

NHK: Кисида в конгрессе заявит, что США столкнулись с неуверенностью в себе

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в конгрессе США заявит о том, что Соединенные Штаты столкнулись с неуверенностью в себе и усталостью, поэтому Японии нужно разделить с ними бремя ответственности за сохранение мирового порядка. Об этом сообщает телеканал NHK.

Он отметил, что в данный момент Штаты не должны «в одиночку нести бремя защиты мирового порядка от авторитаризма».

«Япония тоже, как сильное союзное государство США и их глобальный партнер должна нести ответственность», — отмечается в речи, с которой Кисида планирует выступить 11 апреля.

В своей речи премьер-министр собирается дать пояснения «по угрозам мировому порядку».

«Послевоенный мировой порядок, который был основан на свободе и демократии, который сформировался экономической, дипломатической и военной мощью США, способствует стабильности и процветанию в мире. Он поставлен под угрозу из-за таких авторитарных движений, как нападение РФ на Украину и военные действия Китая», — говорится в речи.

Также Кисида планирует призвать конгрессменов к взаимодействию на межпартийном уровне: «для того, чтобы Япония могла действовать как партнер, нужно сотрудничество, которое будет выходить за рамки партий».

Кисида прибудет США в апреле, на 10 апреля намечена его встреча с главой Белого дома Джо Байденом, на 11 – его выступление в американском конгрессе.

До этого стало известно о желании премьера Японии как можно скорее встретиться с Ким Чен Ыном.

Ранее ракетные испытания КНДР связали с возможными поставками в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами