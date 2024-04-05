В Японии заявили, что Кисида выступит в конгрессе с речью о неуверенности и усталости США

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в конгрессе США заявит о том, что Соединенные Штаты столкнулись с неуверенностью в себе и усталостью, поэтому Японии нужно разделить с ними бремя ответственности за сохранение мирового порядка. Об этом сообщает телеканал NHK.

Он отметил, что в данный момент Штаты не должны «в одиночку нести бремя защиты мирового порядка от авторитаризма».

«Япония тоже, как сильное союзное государство США и их глобальный партнер должна нести ответственность», — отмечается в речи, с которой Кисида планирует выступить 11 апреля.

В своей речи премьер-министр собирается дать пояснения «по угрозам мировому порядку».

«Послевоенный мировой порядок, который был основан на свободе и демократии, который сформировался экономической, дипломатической и военной мощью США, способствует стабильности и процветанию в мире. Он поставлен под угрозу из-за таких авторитарных движений, как нападение РФ на Украину и военные действия Китая», — говорится в речи.

Также Кисида планирует призвать конгрессменов к взаимодействию на межпартийном уровне: «для того, чтобы Япония могла действовать как партнер, нужно сотрудничество, которое будет выходить за рамки партий».

Кисида прибудет США в апреле, на 10 апреля намечена его встреча с главой Белого дома Джо Байденом, на 11 – его выступление в американском конгрессе.

До этого стало известно о желании премьера Японии как можно скорее встретиться с Ким Чен Ыном.

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