Стали известны подробности действий мурманского губернатора после нападения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сразу после нападения оставался в сознании и успел позвонить супруге. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина, слова которой передает РИА Новости.

«Перед операционной, что он первое сделал, это позвонил супруге и сообщил ей о случившимся», — заявила Сечкина.

4 апреля в городе Апатиты произошло вооруженное нападение на Андрея Чибиса. Позже подозреваемого мужчину, напавшего с ножом на главу региона, задержали. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

Сечкина сообщила, что решение по исполнению обязанностей главы Мурманской области примут в ближайшее время. Администрация выберет человека, который будет исполнять обязанности Андрея Чибиса, пока тот находится в больнице после нападения.

Отмечалось, что мужчина, напавший на Чибиса, пытался скрыться с места преступления. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Ранее губернатор Мурманской области опубликовал первое видео после нападения.