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Израиль приостановил работу 28 посольств по всему миру

Sky news: Израиль закрыл 28 посольств по всему миру из-за угроз со стороны Ирана

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Израиль приостановил работу 28 посольств по всему миру. Об этом сообщает издание Sky news — Arabiya.

По данным издания, власти приняли такое решение в связи с предупреждениями со стороны Ирана. Тегеран, в частности, угрожал ответить на удар по его консульству в Дамаске.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран годами действовал против Израиля как напрямую, так и через собственные прокси, поэтому Израиль должен был нанести ответный удар.

Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске. Авиаудар осудили Катар и Россия. Армия обороны Израиля официально не прокомментировала это. При этом представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что это не консульство, а военное здание иранских сил «Кудс», замаскированное под гражданское. Израильские чиновники подтвердили The New York Times, что нападение совершил Израиль.

Ранее Байден пригрозил Нетаньяху прекращением помощи из-за ситуации в Газе.

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