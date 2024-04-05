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США против того, чтобы НАТО координировало поставки Украине

NYT: США против перехода контактной группы по Украине под ведение НАТО

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Соединенные Штаты выступили против идеи перевести контактную группу по военному содействию Украине под юрисдикцию Североатлантического альянса, поскольку такой шаг может привести к дальнейшей эскалации конфликта и потенциальному втягиванию стран НАТО в боевые действия. Об этом пишет New York Times.

«Вариант, согласно которому ответственность за координацию пожертвований и поставок оружия Украине должна была возложить на НАТО, а не на Соединенные Штаты, вызвал возражения со стороны Венгрии и других союзников, поскольку он может напрямую втянуть альянс в войну. Против этого также выступают Соединенные Штаты», — говорится в сообщении издания.

Газета отмечает, что другим вариантом развития помощи Украине со стороны Запада может стать предоставление Киеву $100 млрд в течение пяти лет. Такой вариант также «был встречен с замешательством, поскольку неясно, как НАТО может заставить своих стран-членов внести свой вклад».

2 апреля Bloomberg сообщал, что Столтенберг на предстоящем саммите альянса в США предложит передать под контроль НАТО управление контактной группой по военному содействию Киеву, которой управляет Пентагон.

Ранее генсек НАТО заявил о необходимости усилить военную помощь Украине.

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