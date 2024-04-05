Португалия поддержала вступление Украины в ЕС

Глава МИД Португалии Пауло Ранжелу заявил, что новое правительство страны во главе с Луишем Монтенегру поддерживает вступление Украины в ЕС. Слова министра приводит портал Euractiv.

«Премьер-министр Луис Монтенегру ясно дал понять, что он выступает за расширение ЕС», — заявил Ранжелу.

Министр признал, что предыдущее социалистическое правительство экс-премьер-министра Антониу Кошты было «полностью на стороне Украины», но в вопросе расширения «там были, по крайней мере, некоторые колебания».

«Теперь нет никакой двусмысленности», — заявил он.

В конце марта участники саммита стран Евросоюза не назвали сроков начала переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, ограничившись одобрением их движения по этому пути. В заявлении о расширении ЕС сказано, что саммит «приветствует прогресс Украины и Молдавии в продвижении необходимых реформ на пути в ЕС». Кроме того, Совету ЕС на уровне глав МИД поручили в ближайшее время «утвердить мандат для переговоров с этими странами», а также «продолжать работу на этом пути». Конкретные сроки начала переговоров в тексте заявления не называются.

Ранее экс-премьер Украины высказался о пути страны в Евросоюз.