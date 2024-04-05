Киев с помощью Рональда Рейгана пытается убедить республиканцев помочь Украине

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что не может поверить в безразличие к Киеву со стороны республиканцев, партии бывшего президента США Рональда Рейгана, который «понимал Советский Союз и Россию», именно это «понимание» должно укрепить поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Запада. Своим мнением Ермак поделился с Politico.

«Я не верю, что кто-либо из представителей партии Рональда Рейгана откажется от Украины. Рейган понимал Советский Союз и Россию, и любой, кто это понимает, продолжит поддерживать наших бойцов», — подчеркнул он.

По его словам, «понимание» России должно состоять в том, что якобы «диктаторы никогда не останавливаются».

Ермак также напомнил читателям, что республиканцы не должны забывать «крестовый поход» в 1980-е годы Рейгана против СССР, который тогда считали на Западе «империей зла». При этом глава офиса президента Украины не уточнил, что именно имелось в виду под «крестовым походом».

Как отмечает издание, Ермак «по-прежнему уверен» в предоставлении военной и финансовой помощи Запада Украине, при этом в Киеве четкого понимания, когда это может произойти, нет.

До этого сообщалось, что лидеры стран — членов НАТО не предложат Украине вступить в Североатлантический альянс на июльском саммите по случаю 75-летия военного союза, несмотря на продвижение российской армии и угрозу больших территориальных потерь для Украины.

Ранее бывший разведчик США рассказал о последствиях ударов РФ по Украине.