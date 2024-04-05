Трамп высказался по поводу предупреждений США насчет теракта в Подмосковье

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если бы он был президентом, то позвонил бы президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в концертном комплексе «Крокус Сити Холл». Об этом Трамп заявил в интервью журналисту Хью Хьюитту.

«Хью, я бы позвонил ему. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать», — заявил Трамп.

При этом американский экс-лидер не стал уточнять, с какой целью он бы позвонил Путину — выразить соболезнования насчет трагедии в «Крокус Сити Холле» или предупредить о том, что в концертном комплексе может произойти теракт.

До этого французский президент Эммануэль Макрон заявил, что у Парижа появилась в распоряжении «полезная информация об организации и заказчиках теракта в московском «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».