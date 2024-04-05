Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп высказался по поводу предупреждений США насчет теракта в Подмосковье

Трамп заявил, что позвонил бы Путину насчет теракта в «Крокусе»

close
100%
Marcos Brindicci/Reuters

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если бы он был президентом, то позвонил бы президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в концертном комплексе «Крокус Сити Холл». Об этом Трамп заявил в интервью журналисту Хью Хьюитту.

«Хью, я бы позвонил ему. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать», — заявил Трамп.

При этом американский экс-лидер не стал уточнять, с какой целью он бы позвонил Путину — выразить соболезнования насчет трагедии в «Крокус Сити Холле» или предупредить о том, что в концертном комплексе может произойти теракт.

До этого французский президент Эммануэль Макрон заявил, что у Парижа появилась в распоряжении «полезная информация об организации и заказчиках теракта в московском «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами