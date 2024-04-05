Трамп обвинил Байдена в употреблении препаратов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден принимает участие в мероприятиях, находясь под действием препаратов — в первую очередь различных стимуляторов. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Знаете, как они нашли белую субстанцию в Белом доме, которая оказалась кокаином. Не знаю, но, кажется, что-то там происходит, потому что я смотрел его выступление «О состоянии союза», и он был заряжен с самого начала, а к концу угас. Что-то происходит», — заявил Трамп в ходе общения в эфире.

Трамп отметил, что не представляет что мог бы использовать для увеличения бодрости Байден, но отметил, что порой американский лидер находится как будто в экстазе.

До этого экс-телеведущая американского спортивного телеканала ESPN Сейдж Стил заявила, что ее интервью с президентом США Джо Байденом в марте 2021 года было полностью срежиссировано.

Она отметила, что каждый вопрос американскому лидеру был подготовлен заранее и «десятки раз» прорабатывался редакторами и руководством.

Ранее Трамп заявил, что проблемы Байдена не связаны с его возрастом.