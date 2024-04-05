В Китае заявили, что США не допустят переговоров России с Украиной

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией без условия о границе 1991 года являются уловкой для оказания давления на Запад. Об этом в интервью с Национальным радио Китая (CNR) заявил военный эксперт Лян Юнчунь.

По его мнению, из-за того, что помощь США приостановилась, а европейская оказывается в ограниченных объемах, Украине сложно в одиночку поддерживать ситуацию на фронте.

«Так что просьба о мирных переговорах — это как вынужденная необходимость, вызванная неблагоприятной боевой обстановкой, так и скрытый призыв о помощи, ориентированный на Запад», — заявил эксперт.

Также Лян добавил, что США не допустят переговоров между РФ и Украиной, так как текущий конфликт позволяет им ослаблять одновременно Россию и Европу.

30 марта Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться до того, как Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся выйти на границы 1991 года. По его мнению, диалог возможен, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными после 2022 года.

4 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны в данный момент не готовы обсуждать переговоры по украинскому урегулированию, а призывы работать по «формуле» Владимира Зеленского сейчас не воспринимают всерьез.

При этом Лавров подчеркнул, что инициатива китайской стороны по решению конфликта на Украине в данный момент является наиболее разумным и четким планом урегулирования ситуации.

Ранее в Швейцарии раскрыли подробности о конференции по украинскому кризису.