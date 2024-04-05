Следователи пытаются понять мотивы покушения на губернатора Чибиса

Следственный комитет выясняет причины нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

«По первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты, местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен», — заявили в Следкоме.

Отмечается, что жизни мурманского губернатора ничего не угрожает, Чибису оказывается медицинская помощь. На месте покушения работают сотрудники Следственного комитета.

До этого неизвестный, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, был задержан.

Губернатора ранили в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. Нападение произошло, когда Чибис выходил из здания. После этого он самостоятельно смог дойти до машины.

Ранее россиянка напала с ножом на спящую родственницу из-за наследства.