В МИД РФ оценили помощь Таджикистана в расследовании теракта в «Крокусе»

Россия ценит оперативную помощь Душанбе в расследовании обстоятельств теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова на презентации Общества дружбы с Таджикистаном, которое распространила пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что недавний чудовищный теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» по задумке его организаторов должен был вызвать разлад в российском обществе, обострить недоверие между народами. По словам главы ведомства, этого не произошло. Наоборот — беда сильнее сплотила людей разных национальностей.

«Признательны руководству Таджикистана за слова поддержки <…>. Ценим оперативную помощь в расследовании обстоятельств трагедии», — отметил Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, необходимо активно развивать сотрудничество в борьбе с террором. Он призвал укреплять дружбу между народами, которую «коллективный Запад» пытается разрушить.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».