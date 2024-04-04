Путин заявил о необходимости защищать традиционные ценности

Российская Федерация в настоящее время вынуждена и должна защищать свои традиционные ценности. Об этом в ходе совещания с членами правительства заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Это очень важно для будущего страны. В сегодняшнем информационном потоке это очень тяжелая и сложная работа, но она очень интересная и важная», — сказал глава государства.

Также он обратил внимание, что сохранение идентичности является основой будущего страны. При этом, по мнению российского президента, РФ и ее жители продолжат меняться.

Кроме того, Путин высказался о необходимости проводить современную и устремленную в будущее молодежную политику. Глава государства подчеркнул, что соответствующие программы не стоит делать «охранительными». В том числе это касается национального проекта «Молодежь и дети», уточнил он.

В начале марта президент РФ поручил подготовить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание. На официальном сайте Кремля подчеркивалось, что речь идет о программе по воспитанию «гармонично развитых личностей» на основе российских традиционных ценностей.

Ранее Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия.