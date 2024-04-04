В Приднестровье рассказали, почему переговорщики не едут в Молдавию

Члены делегаций Приднестровья не участвуют в переговорном процессе с Кишиневом на территории Молдавии, поскольку гарантии безопасности для Тирасполя не предоставлены молдавской стороной. Об этом заявили ТАСС в министерстве иностранных дел Приднестровья.

«Делегации Приднестровья не участвуют в мероприятиях в рамках переговорного процесса на территории Республики Молдова, так как молдавская сторона не предоставила соответствующих гарантий (по безопасности — прим. ред.)», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что соответствующие опасения со стороны Тирасполя усилились после принятия закона о «сепаратизме» со стороны непризнанной республики.

До этого глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о рисках задержания чиновников Приднестровья властями Молдавии по статьям закона о сепаратизме.

Кроме того, Красносельский заявлял о риске эскалации конфликта в регионе из-за стагнации переговорного процесса. При этом он добавил, что с этой точки зрения миротворческий механизм продолжает эффективно выполнять свою миссию. В частности, речь идет о поддержании управляемой ситуации на линии разграничения сторон и в «зоне безопасности».

Ранее в Молдавии заявили о необходимости вступить в НАТО.