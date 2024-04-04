Кулеба оценил шансы Украины получить $100 млрд от НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что у Киева практически нет шансов на получение $100 млрд от Североатлантического альянса (НАТО) с учетом сохранения текущей модели финансирования. Об этом сообщает ТАСС.

«В НАТО существует очень простая идея — давайте соберем 100 миллиардов для Украины и придумаем правильную формулу, чтобы распределить их между всеми союзниками. <...> Сейчас НАТО пытается собрать 500 миллионов долларов в год на пакет помощи. В нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль. 500 миллионов не могут собрать, а так им 20 миллиардов придется собирать [в год]», — сказал глава украинского МИД журналистам по итогам встречи Совета Украина — НАТО.

По его словам, лишь небольшое количество стран — членов НАТО делают отчисления в копилку для Украины. Если удастся привлечь каждое государство альянса к обязательному финансированию, тогда Киев будет иметь больше шансов на получение $100 млрд, отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

До этого Кулеба заявил, что может «испортить вечеринку» в честь 75-летней годовщины появления НАТО своими напоминаниями западным союзникам Киева о необходимости предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он напомнил, что альянс способен поставить эти ЗРК Вооруженным силам Украины, так как «их много» на Западе.

Ранее Кулеба на встрече с главой МИД Нидерландов потребовал усиления ПВО Украины.