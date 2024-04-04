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Польша объявила о создании спецмиссии НАТО на Украине

Глава МИД Польши Сикорский заявил о создании невоенной миссии НАТО на Украине

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Czarek Sokolowski/AP

НАТО решили сформировать специальную невоенную миссию на Украине. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире «Польского радио».

Согласно информации министра, лидеры стран Североатлантического альянса в ходе заседания приняли решение о создании миротворческой миссии на территории республики.

По мнению Сикорского, появление подобной организации позволило бы использовать ресурсы военно-политического блока для обучения украинских солдат и упростило бы логистику на поле боя, при этом не позволив НАТО непосредственно вступить в конфликт.

«Это могло бы стать большой поддержкой для <...> Украины», — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

Накануне Сикорский анонсировал предстоящее совещание Североатлантического альянса, в ходе которого будет обсуждаться создание невоенной миссии на Украине.

Ранее экс-начальник миссии НАТО в РФ призвал к геноциду россиян.

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