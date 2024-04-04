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Стало известно о желании Зеленского сменить генерального прокурора Украины

«Зеркало недели»: Зеленский решил уволить генерального прокурора Украины Костина

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в отставку генерального прокурора страны Андрея Костина. Об этом пишет местное издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в Верховной раде Украины.

«Зеленский вместе с ближайшим окружением, собирая цепь кадровых решений, согласовали замену генерального прокурора Украины Андрея Костина, назначенного на этот пост в июле 2022 года», — говорится в публикации.

Источник не исключил, что после увольнения Андрея Костина назначат украинским послом в Нидерландах. Ожидается, что он заменит действующего главу дипломатической миссии Александра Карасичева.

При этом наиболее вероятным приемником Андрея Костина на посту генерального прокурора является нынешний руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. В прошлом он возглавлял Киевскую городскую прокуратуру.

В январе 2024 года генеральный прокурор Украины заявил, что в минувшем году в стране резко увеличилось число уголовных преступлений в военной сфере. По словам Андрея Костина, в том числе о подозрении в совершении коррупционных правонарушений было сообщено семи должностным лицам министерства обороны.

Ранее в офисе Зеленского назвали причину назначения бывшего главнокомандующего украинскими войсками послом в Великобритании.

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