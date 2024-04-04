Макрон заявил, что владеет информацией об организации теракта в «Крокус Сити»

У Парижа появилась в распоряжении «полезная информация об организации и заказчиках теракта в московском «Крокус Сити Холле». С таким заявлением выступил французский президент Эммануэль Макрон, чьи слова передает РИА Новости.

«Мы располагаем информацией», — сказал глава государства в ходе церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта в пригороде Парижа.

Президент признался, что поручил директору спецслужб и главе соответствующего ведомства провести переговоры технического характера в целях выяснения подробностей и в качестве солидарности с Россией.

Он не стал раскрывать имеющиеся у Франции сведения, но отметил, что они касаются предпосылок, целей и организации минувшего теракта.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее бывший президент Франции призвал Париж прекратить связи с Москвой.