Венгрия отказалась снимать запрет на импорт зерна с Украины

Венгрия сохранит в силе запрет на импорт продукции сельского хозяйства с Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами из стран НАТО, передает РИА Новости.

Он отметил, что Будапешт не намерен сдавать свои позиции в данном вопросе, несмотря на «потрясающее давление» со стороны ЕС. Сийярто подчеркнул, что снятие запрета на импорт зерна разрушит венгерскую экономику.

«Что касается запрета на импорт сельскохозяйственных товаров с Украины, то мы его сохраним», — сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что снятие запрета приведет к краху венгерских фермеров, который нельзя допустить.

Осенью 2023 года ЕС вывез с Украины рекордное количество зерна — 4 млн тонн за месяц. До этого Сийярто заявил, что поставки украинского зерна в государства Центральной Европы ведут к разрушению их сельскохозяйственного сектора.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.