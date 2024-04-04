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Венгрия отказалась снимать запрет на импорт зерна с Украины

Сийярто: импорт зерна с Украины разрушит венгерскую экономику

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Венгрия сохранит в силе запрет на импорт продукции сельского хозяйства с Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами из стран НАТО, передает РИА Новости.

Он отметил, что Будапешт не намерен сдавать свои позиции в данном вопросе, несмотря на «потрясающее давление» со стороны ЕС. Сийярто подчеркнул, что снятие запрета на импорт зерна разрушит венгерскую экономику.

«Что касается запрета на импорт сельскохозяйственных товаров с Украины, то мы его сохраним», — сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что снятие запрета приведет к краху венгерских фермеров, который нельзя допустить.

Осенью 2023 года ЕС вывез с Украины рекордное количество зерна — 4 млн тонн за месяц. До этого Сийярто заявил, что поставки украинского зерна в государства Центральной Европы ведут к разрушению их сельскохозяйственного сектора.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.

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