В Совфеде РФ обсудят кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда РФ

Профильный комитет Совета Федерации РФ и сама верхняя палата российского парламента рассмотрят кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в законодательном органе.

Ожидается, что сенаторы приступят к обсуждению этого вопроса сразу после поступления соответствующего документа в Совет Федерации. При этом точная дата рассмотрения кандидатуры Ирины Подносовой пока не сообщается.

«Он (документ. — «Газета.Ru») обязательно будет рассмотрен, это порядок, предусмотренный как регламентом, так и конституцией», — подчеркнул источник.

В 1975 году Ирина Подносова окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. Она начала работать судьей в 1990 году, а в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

4 апреля 2024 года комиссия при президенте страны по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда РФ. До этого аналогичное решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей.

Ранее в Совете судей России рассказали о преимуществах назначения женщины на пост председателя Верховного суда.