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Захарова рассказала, что ЦРУ могло посоветовать Израилю

Захарова: ЦРУ надо советовать Израилю не наносить удары, как по консульству Ирана

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Если ЦРУ опасается ответного удара по Израилю со стороны Ирана, то ему необходимо порекомендовать израильским властям не совершать действий, аналогичных удару по иранскому консульству в Сирии. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Если американская спецслужба имеет мнение на этот счет и располагала глубинными деталями происходящего в регионе, возможно, ей стоило посоветовать бы правительству Израиля не наносить такие удары», — сказала она.

29 марта Мария Захарова заявляла, что удары Израиля по Сирии являются категорически неприемлемыми, и они могут привести к опасным последствиям.

24 марта сообщалось, что израильские истребители нарушили воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек. 19 марта силы противовоздушной обороны сирийской армии уничтожили несколько израильских ракет, направлявшихся в сторону Дамаска.

Ранее власти Египта и Сирии пригрозили Израилю войной.

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