Захарова рассказала, что ЦРУ могло посоветовать Израилю

Если ЦРУ опасается ответного удара по Израилю со стороны Ирана, то ему необходимо порекомендовать израильским властям не совершать действий, аналогичных удару по иранскому консульству в Сирии. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Если американская спецслужба имеет мнение на этот счет и располагала глубинными деталями происходящего в регионе, возможно, ей стоило посоветовать бы правительству Израиля не наносить такие удары», — сказала она.

29 марта Мария Захарова заявляла, что удары Израиля по Сирии являются категорически неприемлемыми, и они могут привести к опасным последствиям.

24 марта сообщалось, что израильские истребители нарушили воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек. 19 марта силы противовоздушной обороны сирийской армии уничтожили несколько израильских ракет, направлявшихся в сторону Дамаска.

Ранее власти Египта и Сирии пригрозили Израилю войной.