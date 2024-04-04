Лавров сравнил заявления Борреля об Украине со словами нацистского рейхскомиссара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассуждения главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о роли Украины в конфликте Запада с Россией напоминают высказывания рейхскомиссара оккупированной Украины Эриха Коха, произнесенные в 1942 году. Об этом пишет ТАСС.

«А рассуждения Борреля про украинцев и про то, ради чего там, собственно, Европа занимается этим вопросом, — они прямо перекликаются с заявлением рейхскомиссара Эриха Коха 1942 года: «Украина для нас объект эксплуатации. Она должна оплатить войну. Ее население надо использовать как второсортный народ для решения военных задач, даже если его население надо ловить с помощью лассо», — отметил Лавров.

По словам министра, все то, что говорил нацистский преступник, «происходит уже на наших глазах».

До этого Лавров заявил, что после провала стамбульских переговоров в 2022 году Россия окончательно убедилась, что говорить об урегулировании ситуации на Украине нужно не с президентом страны Владимиром Зеленским. Вести диалог нужно с теми, кто «запрещает или разрешает» украинскому президенту, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД России назвал патовой ситуацию вокруг Украины.