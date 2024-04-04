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Украина в скором времени будет производить дроны для ВСУ совместно с Латвией

Премьер Украины Шмыгаль анонсировал совместное с Латвией производство БПЛА

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денисы Шмыгаль заявил, что Украины и Латвия ожидают в скором времени открытия совместного производства дронов для нужд украинской армии. Об этом глава украинского кабмина сообщил в своем Telegram-канале по итогам встречи с премьером Латвии Эвикой Силиней.

«Ожидаем, что уже в ближайшее время запустим и совместное производство беспилотников для нужд украинских сил обороны», — написал Шмыгаль.

По его словам, правительство Латвии готово «и в дальнейшем поддерживать Украину на уровне 0,25% от ВВП ежегодно».

До этого Силиня сообщала, что Латвия в скором времени планирует отправить Киеву первую партию произведенных в стране дронов на общую сумму в €1 млн.

По ее словам, украинская сторона уже признала, что латвийские беспилотники «хороши в бою», притом она не назвала конкретных сроков поставок БПЛА.

Ранее эксперт предрек крах Прибалтики в случае компромисса между РФ и США по Украине.

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