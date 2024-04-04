Власти Турции назвали сроки обновления документа о политике нацбезопасности

Обновленная стратегия национальной безопасности Турции будет утверждена до конца 2024 года. Презентация «Красной книги» состоится на заседании Совета национальной безопасности республики 4 апреля. Об этом сообщает локальный телеканал TRT Haber.

В материале говорится, что правительство и профильные ведомства страны работают над обновлением «Документа о политике национальной безопасности», широко известного как «Красная книга» с учетом новых мировых вызовов и угроз

Согласно информации канала, вскоре Совет нацбезопасности Турции проведет совещание с насыщенной повесткой дня второй раз в этом году под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Ключевой темой заседания станет противостояние терроризму.

До этого глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявлял, что Анкара поддерживает расширение НАТО для обеспечения стабильности в мире.

Ранее в Турции призвали объединиться с Сирией и РФ для борьбы с терроризмом.