Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Турции назвали сроки обновления документа о политике нацбезопасности

СНБ Турции обновит стратегию нацбезопасности до конца 2024 года

close
100%
Manu Fernandez/AP

Обновленная стратегия национальной безопасности Турции будет утверждена до конца 2024 года. Презентация «Красной книги» состоится на заседании Совета национальной безопасности республики 4 апреля. Об этом сообщает локальный телеканал TRT Haber.

В материале говорится, что правительство и профильные ведомства страны работают над обновлением «Документа о политике национальной безопасности», широко известного как «Красная книга» с учетом новых мировых вызовов и угроз

Согласно информации канала, вскоре Совет нацбезопасности Турции проведет совещание с насыщенной повесткой дня второй раз в этом году под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Ключевой темой заседания станет противостояние терроризму.

До этого глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявлял, что Анкара поддерживает расширение НАТО для обеспечения стабильности в мире.

Ранее в Турции призвали объединиться с Сирией и РФ для борьбы с терроризмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами