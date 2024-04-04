Зюганов назвал возможные сроки формирования нового состава правительства

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов заявил, что новый состав правительства нужно утвердить к 20 мая. Политика цитирует ТАСС.

Зюганов объяснил, что кандидатуру премьер-министра депутатам, скорее всего, предстоит утвердить 8 мая — на следующий день после инаугурации президента. После этого начнется процесс формирования правительства: беседы во фракциях, обсуждение и утверждение займут около недели.

«То есть, к 20 мая должно быть все сформировано», — предположил лидер КПРФ.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. За президентский пост боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Путин победил, набрав 87,28% голосов.

7 мая состоится инаугурация избранного президента, в тот же день текущий кабмин сложит полномочия, и начнется процесс формирования нового правительства.

Ранее сообщалось, что Кремль обновит биографию Путина на сайте президента.