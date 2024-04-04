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Путин оценил возможность атак исламских фундаменталистов на Россию

Путин: Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, поскольку внутри нее существует межконфессиональное, межрелигиозное и межэтническое единство. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что и во внешней политике Российская Федерация ведет себя таким образом, что она вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов.

Соответствующее заявление Путин на двенадцатом съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), который проходит в Москве с 3 по 5 апреля.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что на стороне ВСУ в боях принимают участие исламисты.

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