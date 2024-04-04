Путин заявил, что РФ не переводит свою экономику в режим военного времени

Российская экономика не встает на военные рельсы, несмотря на текущие испытания. С таким заявлением на съезде Федерации независимых профсоюзов России выступил президент РФ Владимир Путин, чьи слова передает РИА Новости.

«Несмотря на все сложности <...>, мы же не переводим экономику в режим военного времени», — утверждает глава государства.

Он подчеркнул, что даже несмотря на внешние затруднения, подобного перехода не ожидается.

«Такого нет», — заключил российский лидер.

Некоторое время назад Путин поручил правительству страны обеспечить для экономики России не менее чем четвертое место в числе крупнейших в мире по показателю валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности.

Перед этим президент объявлял, что рост ВВП РФ в годовом выражении за январь 2024 года достиг 4,6%.

Ранее Путин заявил об уверенности РФ в экономике и социальной сфере.