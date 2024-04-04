Макрон обвинил РФ в намерении провести информационные атаки на время Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что Россия якобы намерена проводить информационные атаки на время проведения во Франции Олимпиады. Своим мнением французский президент поделился с журналистами на открытии олимпийского центра в Сен-Дени около столицы Франции, слова французского лидера приводит ТАСС.

«У меня нет никаких сомнений. В частности, в информационном плане», — подчеркнул Макрон.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не будет в ближайшее время проводить переговоры Макроном, несмотря на недавнюю беседу глав министерств обороны двух стран.

3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны прошли телефонные переговоры Шойгу с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню. Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре предупредил французского коллегу, что у Франции будут проблемы, если она отправит свои войска на Украину.

Ранее МИД РФ назвал слова Макрона об отправке войск на Украину недопустимыми.