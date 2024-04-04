Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле»

Главной целью заказчиков теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» было нанесение ущерба единству Российской Федерации. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

В четверг, 4 апреля, глава государства выступил на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Во время мероприятия он прокомментировал атаку боевиков на «Крокус Сити Холл».

«У нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству», — сказал Путин.

Президент добавил, что иных целей теракта не просматривается и просто не существует.

22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» должно было состояться выступление группы «Пикник». Однако незадолго до начала мероприятия в здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь по собравшимся зрителям. Кроме того, в помещениях произошли взрывы и начался пожар.

Позже официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что руководство страны намерено сделать политические выводы по итогам расследование теракта в «Крокус Сити Холле». По ее словам, решения будут приниматься на основе установленных фактов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об украинском следе в теракте в «Крокус Сити Холле».