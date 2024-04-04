Лавров рассказал, когда можно будет говорить о формате возможных переговоров по Украине

Западные страны в данный момент не готовы обсуждать переговоры по украинскому урегулированию, а призывы работать по «формуле» президента Украины Владимира Зеленского сейчас не воспринимают всерьез. Об этом журналистам заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Когда прояснится вся ситуация, тогда, наверное, можно будет уже говорить о формате возможных переговоров. Сейчас к этому никто на Западе не готов», — сказал он.

Лавров отметил, что на месте людей, дорожащих своей репутацией, он бы перестал упоминать «формулу» Зеленского.

Какие-то полупровокационные призывы убедить Россию работать по «формуле» Зеленского, думаю, уже никем не воспринимаются всерьез», — отметил дипломат.

При этом Лавров подчеркнул, что инициатива китайской стороны по решению конфликта на Украине в данный момент является наиболее разумным и четким планом урегулирования ситуации.

Ранее в посольстве России в Швейцарии оценили возможность участия страны в первой «мирной конференции» по Украине.