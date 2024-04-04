Лавров выбрал наиболее разумный план урегулирования на Украине

Инициатива китайской стороны по решению конфликта на Украине в данный момент является наиболее разумным и четким планом урегулирования ситуации. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что предложенный КНР план состоит из 12 пунктов. Они представляют собой принципы и подходы к восстановлению мира, при этом Пекин рассчитывает сначала достичь согласия по всем этим пунктам с другими участниками международных отношений.

По словам министра, «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского можно сравнить с «меню». Из этого документ можно «выдернуть» любой пункт, какой захочется. В китайском плане, в свою очередь, все пункты взаимосвязаны.

«Самое принципиальное для нас, что китайский документ исходит из анализа причин происходящего и необходимости эти первопричины устранить. Выстроен он в логике об общего к частному», — пояснил Лавров.

Он добавил, что некоторые государства критиковали инициативу КНР и назвали ее «неконкретной». Однако, по мнению российских властей, Пекин внес разумные предложения по урегулированию конфликта.

Ранее в посольстве РФ в Швейцарии оценили возможность участия страны в первой «мирной конференции» по Украине.