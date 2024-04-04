Путин считает важным поднять зарплаты ряда преподавателей в вузах

Президент России Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявил, что важно увеличить зарплаты преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах, в пилотном режиме это начнется с 1 сентября. Его слова передает ТАСС.

«Не нужно, мне кажется, объяснять, насколько это важно. С 1 сентября в пилотном режиме начнем реализацию этого решения. Прошу обеспечить общественный и, прежде всего, профсоюзный контроль», — сказал российский лидер.

В конце февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил с 1 марта 2024 года увеличить в два раза федеральную выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах. Речь шла о населенных пунктах, где живут менее 100 тыс. человек.

Также глава государства заявлял о продлении программы по поддержке университетов «Приоритет-2030» на шесть лет, на это выделят 190 млрд руб.

До этого Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.