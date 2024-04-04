В МИД РФ заявили, что переговоры по Украине надо вести не с Зеленским

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что после провала стамбульских переговоров в 2022 году Россия окончательно убедилась, что говорить по урегулированию на Украине нужно не с президентом страны Владимиром Зеленским Об этом сообщает ТАСС.

«Еще когда его [Зеленского] легитимность никем не ставилась под сомнение, всеми признавалось, все понимали, что переговоры надо вести не с ним. И убеждение в том, что это бессмысленно, пришло как раз после того, как провалились стамбульские переговоры в апреле 2022 года», — сказал министр.

По словам Лаврова, вести диалог нужно с теми, кто «запрещает или разрешает» украинскому президенту.

30 марта Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться до того, как Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся выйти на границы 1991 года. По его мнению, диалог возможен, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными после 2022 года. В Кремле призвали Зеленского считаться с новой «геополитической реальностью». А в Госдуме слова лидера Украины назвали «пустой болтовней».

Ранее Рогов назвал клоунадой слова Зеленского о переговорах с РФ.