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Лавров назвал условие для обсуждения гарантий безопасности Украины

Лавров: РФ готова обсуждать гарантии безопасности Украины при диалоге на равных

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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины, только если диалог по урегулированию конфликта будет на равных условиях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с Россией после того, как Киев вернет контроль над территориями, утраченными осенью 2022 года.

В конце марта Лавров отмечал, что Россия при учете ее интересов готова гарантировать законные интересы Украины в ходе возможных мирных переговоров. Министр обратил внимание, что нужно учитывать сложившееся положение на поле боя, а также законные интересы населения, которое проживает в Новороссии и Донбассе.

В середине марта президент России Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к переговорам по Украине. Глава государства при этом подчеркнул, что РФ готова только на переговоры, не основанные на каких-то «хотелках после применения психотропных средств», а основанные на тех реалиях, которые сложились на земле.

Ранее Илон Маск посоветовал Украине пойти на переговоры.

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