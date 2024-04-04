Пушилин пообещал восстановить все города ДНР

Восстанавливать будут все города Донецкой народной республики (ДНР), есть сложности с населенными пунктами на линии соприкосновения, но предварительная работа уже идет. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в ходе прямой линии, передает РИА Новости.

«К сожалению, близость линии боевого соприкосновения пока не дает в полной мере приступить к восстановительным работам в Артемовске, в Марьинке, Авдеевке, но предварительная работа уже ведется», — сказал он.

В январе Денис Пушили заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают делать все возможное, чтобы не допустить работ по восстановлению освобожденных городов в ДНР. Пушилин отмечал, что украинские войска направляют все свои ресурсы не на военное противостояние с российской армией, а на обстрел освобожденных городов.

До этого Пушилин назвал ошибкой вхождение Одессы и Николаева в состав Украины, призвав освободить эти города в ходе специальной военной операции.

Ранее в Запорожской области предложили провести референдумы «в исторически русских городах», оказавшихся в составе Украины.