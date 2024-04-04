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Немецкий политик призвала Украину уступить часть своих территорий России

Немецкий политик Али: Украина должна уступить часть территорий ради мира

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Немецкий политик, сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» Амира Мохамед Али заявила, что для окончания украинского конфликта Киеву нужно пойти на территориальные уступки России, отвергнув намерение вернуть часть освобожденных ВС РФ территорий. Своим мнением политик поделилась в беседе с телеканалом ZDF.

«Если мы действительно хотим, чтоб этот конфликт закончился, Украине, вероятно, придется пойти на уступки в вопросе территорий», — отметила она (цитата по РИА Новости).

По мнению Али, наиболее рациональным вариантом завершения украинского конфликта должны стать дипломатические переговоры. Она напомнила, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте является тяжелым, а западные системы вооружения едва ли могут помочь украинской армии в боях.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сдержанно отреагировала на планы генсека НАТО Йенса Столтенберга по созданию фонда на €100 млрд для оплаты поставок оружия Украине, призвав его «не жонглировать в воздухе» подобными цифрами.

Ранее генсек НАТО призвал сделать обязательной помощь ВСУ от стран альянса.

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