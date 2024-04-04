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Стало известно о том, что Израиль готовится к ответному удару со стороны Ирана

I24 News: Израиль готовится к ответному удару со стороны Ирана, истерики нет

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Firas Makdesi/Reuters

Израиль готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана после атаки израильских сил на иранское консульство в Дамаске. Об этом заявил неназванный израильский чиновник местному телеканалу i24 News.

«Мы готовимся… Никакой истерии», — сообщил источник телеканала.

Как отмечается в сообщении i24, заявление прозвучало на фоне опасений, что поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» может открыть огонь по израильским позициям.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилит противовоздушную оборону на фоне угрозы нападения со стороны Ирана. После оценки обстановки ЦАХАЛ принял решение расширить личный состав и привлечь военнослужащих из резерва для усиления системы ПВО.

Ранее РФ подготовила документ с осуждением атаки Израиля по Сирии.

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