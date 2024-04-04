Лавров: Запад не учитывает идеи КНР, ЮАР и Бразилии на встречах по «формуле» Зеленского

Запад не будет учитывать мнение государств глобального Юга во время обсуждений «формулы мира Зеленского», могут быть только косметические изменения, но не пересмотр. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время посольского круглого стола по украинской проблематике.

По его словам, в основе обсуждений мирного урегулирования, которые организовываются западными странами, лежит только ультимативная «формула Зеленского», которая игнорирует альтернативные инициативные предложения от Китая, Южной Африки, Бразилии и Лиги арабских государств.

«Все это выслушивается, но не учитывается. И не будет учитываться. Суть «формулы Зеленского» как ультиматума остается неизменной», — отметил Лавров.

До этого бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас заявлял, что план президента Украины по возвращению утраченных территорий неприменим в реальной жизни.

Россия считает «формулу мира» неприемлемой и исключает переговоры на ее основе.

Ранее в Киеве уклонились от ответа о роли Джонсона в переговорах с Москвой в 2022 году.