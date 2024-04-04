Французский политик призвал Париж прекратить помощь Киеву

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Париж прекратить поставки оружия Киеву, а также отказаться от безумных угроз касательно украинского конфликта. Свое мнение он высказал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Прекратим направлять оружие и денежные средства на Украину, откажемся от безумных угроз (в адрес России – прим. ред.) и начнем работать над мирным урегулированием», — подчеркнул он, отметив, что вместе с тем Франции необходимо отменить политику санкций по отношению к России.

До этого Филиппо раскритиковал решение Владимира Зеленского о снижении мобилизационного возраста на Украине с 27 до 25 лет. Филиппо напомнил, что «уже не являющийся с понедельника избранным президентом» Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста, поскольку ВСУ не хватает мужчин.

Ранее французский политик заявил, что членство в НАТО ослабляет Францию.