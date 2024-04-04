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Швейцария согласилась на открытие офиса НАТО в Женеве

Глава МИД Эльчингер: Швейцария дала согласие на открытие офиса НАТО в Женеве

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Global Look Press

Федеральный совет (правительство) Швейцарии дал согласие на открытие в Женеве офиса НАТО, который будет отвечать за контакты с международными организациями. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.

По его словам, соответствующий запрос был получен от Альянса в конце прошлого года.

Помимо прочего МИД Швейцарии отвечает за разработку следующих шагов в сотрудничестве с НАТО, добавил Эльчингер. Информация о сроках открытия офиса будет предоставлена позднее.

В Швейцарии исходят из того, что такой офис не является двусторонним офисом НАТО со страной, а является офисом связи Альянса с международными и неправительственными организациями, базирующимися в Женеве.

Эльчингер напомнил, что у НАТО уже есть два таких офиса связи в Нью-Йорке и Вене. Они в том числе помогают отслеживать события на многостороннем уровне». При этом Швейцария продолжит общение с Североатлантическим альянсом через своего представителя в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что самолеты Швеции готовят к патрулированию восточных границ НАТО.

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