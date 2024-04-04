В Кремле оценили эффективность международных организаций

Эффективность некоторых международных организаций находится под вопросом, а участие в них может вредить национальным интересам отдельных государств. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом представитель президента РФ прокомментировал информацию о возможном выходе Великобритании из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). При этом он подчеркнул, что каждый подобный случай является уникальным.

«Естественно, если это участие начинает вредить национальным интересам — страны делают выводы и принимают решения в пользу себя. Ни одна страна не будет вредить своим национальным интересам в угоду международным организациям», — сказал пресс-секретарь Кремля.

Он добавил, что в настоящее время ряд международных организаций являются «весьма сомнительными» структурами. В данном случае речь идет об их эффективности, пояснил представитель главы государства.

В начале апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что королевство может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). По словам главы правительства, Лондон примет такое решение, если это поможет остановить нелегальный поток мигрантов.

Ранее в МИД РФ назвали ЕСПЧ «бешеным принтером», штампующим антироссийские решения.