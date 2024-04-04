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Стало известно, как Байден и Нетаньяху могут потерять свои посты

CNN: Байден и Нетаньяху могут лишиться своих постов из-за кризиса в Газе

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президенту США Джо Байдену необходимо предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке перед президентскими выборами в США, в то время как премьер Израиля, наоборот, заинтересован в продолжении боевых действий в секторе Газа, стремясь удержаться на своем посту, в конечном счете оба лидера могут потерять свои должности на фоне кризиса в секторе Газа. Об этом сообщает CNN.

«Байдену крайне необходимо положить конец войне, чтобы ослабить гнев прогрессистов, который угрожает его ослабленной политической коалиции в преддверии ноябрьских выборов. Но Нетаньяху, возможно, придется продлить ее, чтобы предотвратить выборы, которые, по мнению многих лидеров США, он проиграет», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что кризис «может в конечном итоге вынудить их обоих покинуть свои посты».

Как сообщает телеканал, основы непоколебимой поддержки Израиля со стороны США не меняются, несмотря на разочарование в Вашингтоне «действиями израильского лидера в связи с военными нападениями и их последствиями для гражданского населения».

До этого Байден разозлился на Нетаньяху перед телефонными переговорами из-за удара ЦАХАЛ по сотрудникам НКО World Central Kitchen (WCK) на территории сектора Газа.

Ранее стало известно о давлении на Байдена из-за войны в секторе Газа.

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