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В Кремле объяснили ситуацию с отказом ряда стран от карт «Мир»

Песков: страны отказываются от карт «Мир» из-за давления и угроз США

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Отказ ряда стран от обслуживания карт «Мир» связан с давлением со стороны Соединенных Штатов, однако Россия продолжает вести с государствами переговоры с целью минимизировать риски для всех. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это явление — результат неприкрытого давления и угроз прежде всего со стороны США. Страны опасаются санкций в отношении своих финансовых структур. Мы ведем переговоры, чтобы выработать алгоритмы для минимизации этих рисков», — объяснил официальный представитель Кремля.

Накануне стало известно, что все банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт «Мир», чтобы избежать вторичных санкций.

С 3 апреля с 12:00 по бишкекскому времени стало недоступно обслуживание карт в эквайринговых устройствах, то есть безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, а также переводы с карты на карту и интернет-платежи.

30 марта обслуживание карт «Мир» прекратили многие армянские банки.

Ранее стало известно, что казахстанский Halyk Bank остановил обслуживание карт «Мир».

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