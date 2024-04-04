Латвия отправит Украине первую партию дронов на миллион евро

Латвия в скором времени планирует отправить Киеву первую партию произведенных в стране дронов на общую сумму в €1 млн. Об этом заявила премьер-министр страны Эвика Силиня на совместной пресс-конференции с главой украинского кабмина Денисом Шмыгалем, ее слова приводит РИА Новости.

«Скоро мы планируем отправить первые дроны на 1 миллион евро на Украину», — подчеркнула она, добавив, что Латвия работает над наращиванием собственного производства беспилотников для усиления помощи Украине.

По ее словам, украинская сторона уже признала, что латвийские беспилотники «хороши в бою», притом она не назвала конкретных сроков поставок БПЛА.

До этого латвийский премьер заявляла, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину не была хорошо подготовлена, в Организация Североатлантического договора (НАТО) не готова к этому.

Ранее эксперт предрек крах Прибалтики в случае компромисса между РФ и США по Украине.