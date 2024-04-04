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Сын Джо Байдена в июне предстанет перед судом США

ABC News: Хантер Байден в июне предстанет перед судом по делам о налогах

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Jonathan Ernst/Reuters

Сын президента США Джо Байдена Хантер предстанет перед судом в начале лета по делу о неуплате налогов, так как суд отклонил ходатайства об отказе от рассмотрения дела. Об этом сообщает ABC News.

Байден-младший обвиняется в том что, что он участвовал в заговоре, который помог бы ему избежать выплаты налогов в размере $1,4 млн. Окружной судья Марк Скарси отклонил восемь ходатайств по этому делу от защиты Байдена.

Сын американского президента не признал себя виновным в девяти уголовных преступлениях и налоговых правонарушениях. Его адвокат Эбби Лоуэлл в том числе утверждал, что обвинение политически мотивировано, однако судья не принял этот довод.

По словам Скарси, Байден-младший не смог представить разумный вывод и четких доказательствах дискриминации в свой адрес.

Если 53-летнего Хантера Байдена признают виновным в налоговых обвинениях, он может получить до 17 лет тюремного заключения.

Ранее экс-информатор ФБР заявлял, что получал от России компромат на Хантера Байдена.

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