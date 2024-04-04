Лавров назвал Украину откровенно террористической страной

Украина превратилась в откровенно террористическую страну, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова передает РИА Новости.

В четверг, 4 апреля, глава внешнеполитического ведомства провел встречу с руководителями аккредитованных в Москве дипломатических миссий. Мероприятие состоялось в формате круглого стола и было посвящено текущей ситуации на Украине.

«Сегодня сама Украина, если возвращаться к ее аргументам относительно терроризма как причины ее действий, сама Украина стала откровенно террористическим государством», — сказал Лавров.

Он добавил, что украинское руководство на протяжении последних десяти лет активно терроризирует людей. При этом речь идет как о гражданах самой Украины, так и жителях других стран.

2 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина уже фактически является террористическим государством. По его мнению, обсуждение вопроса о присвоении Украине соответствующего статуса имеет «схоластический» характер.

Ранее МИД РФ направил Украине ноту по антитеррористической деятельности.