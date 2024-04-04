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В Молдавии заявили, что не намерены вести переговоры с Приднестровьем

Вице-премьер Серебрян заявил о фактическом выходе Молдавии из переговоров с ПМР

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Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявил о фактическом выходе страны из переговоров с непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и «установке правил» для Тирасполя. Так он прокомментировал введение таможенных пошлин для предпринимателей из ПМР и ограничений на импорт лекарственных средств, передает ТАСС.

По его словам, Молдавия таким образом «хотела подать сигнал о решении Кишинева идти по формуле односторонних действий».

«Ранее мы вели переговоры, на которых приходили к согласию по всем вопросам между Кишиневом и Тирасполем. Теперь Тирасполю устанавливают правила, которые они должны выполнять. Это их сильно сердит», — заявил Серебрян.

Вице-премьер Молдавии подчеркнул, что такое развитие событий стало фактическим выходом из формата переговоров.

До этого глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев заявил, что Приднестровье не планирует обращаться к Москве с просьбой о вступлении в состав Российской Федерации.

Ранее в Молдавии потребовали выдворить посла России из страны.

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