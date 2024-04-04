Политолог: Зеленский приближает крах Украины каждым своим движением

Президент Украины Владимир Зеленский приближает крах своей страны каждым движением. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, развал оставшихся государственных структур, которыми руководит Киев, может произойти очень скоро. Каждый удар по электростанции, промышленному или военному объекту приближает этот момент, подчеркнул эксперт.

«И каждое движение Зеленского как уже нелегитимного, незаконного правителя Украины приближает этот момент. Каждая ссора в их Генеральном штабе, каждое самостоятельное действие каждого командира более-менее крупного подразделения приближает этот момент. Настанет этот момент, когда они посыплются на наших глазах», — отметил Перла.

Он добавил, что в мае Зеленский не сможет считаться законным президентом Украины.

До этого Перла отмечал, что Зеленский незаконно отменил президентские выборы в своей стране.

Очередные выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако власти страны отказались от проведения всеобщего голосования, связав это с продолжающимися боевыми действиями.

Вместе с президентскими выборами не стали проводить и парламентские.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что режим Зеленского падет в мае или июне.