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Захарова назвала провальным прошедший без РФ саммит по ядерной энергетике

Захарова: отсутствие РФ на саммите по ядерной энергетике привело к его провалу

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MFA Russia/Global Look Press

Отсутствие России с Ираном на саммите по атомной энергетике в Бельгии привело к его провалу, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат опубликовала ссылку на пресс-релиз по итогам саммита, в котором событие названо «глобальным» и «историческим». Захарова подвергла сомнению эти эпитеты, так как на форум не пригласили ключевые государства, занимающихся мирным атомом, — Россию и Иран.

«Специалисты сразу видят, что «исторический саммит» провалился», — заявила представитель МИД.

Она напомнила, что мировые СМИ писали, что по итогам саммита примут некую «глобальную» совместную декларацию, однако в пресс-релизе мероприятия об этом документе ничего не говорится. В связи с этим Захарова делает вывод, что никакую декларацию участники форума не подписали.

В марте президент России Владимир Путин встретился с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Они обсудили важные темы международной повестки. В частности, касающиеся ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

Ранее Иран потребовал ликвидации запасов ядерного оружия во всем мире.

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