Стало известно о гневе Байдена на Нетаньяху перед телефонным разговором

Президент США Джо Байден разозлился на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед телефонными переговорами из-за удара ЦАХАЛ по сотрудникам НКО World Central Kitchen (WCK) на территории сектора Газа. Об этом пишет портал Axios.

«Байден разозлился. Накал в отношении Биби [Нетаньяху] очень высок», — заявил чиновник из администрации Байдена.

Как следует из текста, подобная реакция объясняется личными отношениями Байдена и основателя WCK, шеф-повара Хосе Андреса. Последний является влиятельным человеком со связями в Вашингтоне, а также сторонником Байдена.

По данным источника Axios, после инцидента с сотрудниками WCK в палестинском анклаве президенту США было очень тяжело решиться на разговор с Нетаньяху.

До этого сообщалось, что Байден находится под растущим давлением со стороны однопартийцев-демократов в связи с ухудшением ситуации в зоне конфликта между Израилем и ХАМАС. Ситуация на Ближнем Востоке создала головную боль для объединившихся вокруг Байдена демократов, у которых есть опасения, что конфликт в регионе может повлиять на исход предстоящих выборов.

Ранее сотни демонстрантов в Иерусалиме потребовали отставки правительства Нетаньяху.