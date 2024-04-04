В МИД пообещали сделать политические выводы по итогам расследования теракта в Подмосковье

Россия по итогам расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сделает политические выводы на основе установленных фактов. Об этом заявила ТАСС официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что необходимо «выверенно идти путем установления истины» и на основе фактов делать соответствующие выводы.

«Помимо, естественно, тех выводов, которые нужно будет сделать в сфере правоохранительных органов, судебной власти и так далее. Политические выводы тоже должны быть сделаны», — сказала дипломат.

До этого Мария Захарова заявляла, что РФ проводит расследование теракта в «Крокус Сити Холле» настолько выверенно и тщательно, что у его организаторов не будет повода зацепиться за какие-либо неточности.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого возник пожар.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на теракт в «Крокусе» неадекватной.